Александр Проханов: Мы будем жить в другой реальности

«Российские танки в Киев послал не Путин и не Шойгу, а сама русская история. Это жестокий, но закономерный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД писатель и философ Александр Проханов, комментируя спецоперацию российских военных, которую они проводят на Украине.

«Над великой славянской цивилизацией было совершено историческое насилие: ее разделили, как какое-то бревно. Но сущность этой цивилизации – распадаться, а потом вновь соединяться», – считает Александр Проханов.

«Нас утешали, что супруги-де добровольно и мирно разошлись. Однако этот развод с тех пор обернулся страшной войной в Приднестровье, двумя чеченскими войнами, резней в Киргизии, грузинской войной, Крымом, восстанием в Донбассе», – указал Проханов.

«А теперь Украина. Происходит воспроизведение утраченных цивилизационных контуров. Это историческое возмездие, – полагает эксперт. – Произошла гигантская встряска: все, что казалось неподвижным, имело стабильность, название и контур, теперь поднялось летит к небу. И оно очень скоро упадет, создастся абсолютно другой контекст, другой орнамент. Мы будем жить в другой реальности».

Проханов убежден, что после восстановления мира на Украине изменится многое. «Во-первых, будет другая экономика, иные методы управления индустрией. Во-вторых, из-за нехватки сырья, технологий и кадров возникнет мобилизационный проект, потому что появится необходимость централизованно управлять остатками ресурсов. В-третьих, конечно же, будет рассмотрено поведение наших либеральных слоев. Сегодня, когда идет война, они бьют в спину наших военных, в них «стреляют» кинескопы телеканалов и микрофоны радиостанций. В-четвертых, безусловно, будут пересмотрены элиты. Элита, которая в период боевых действий присягает противнику, хвалит его и вместе с тем оскверняет, оскорбляет, унижает русские войска, – такая элита должна быть изменена или даже сметена».

По мнению собеседника, операция по принуждению Украины к миру не оставила равнодушным ни одного россиянина. «Все потому, что в душе каждого из нас живут определенные константы и контр-константы. Наше общество поделено на богатых и бедных, русских и чеченцев, верующих и атеистов, молодых и старых. Мы отличаемся и по глубинным смыслам – кому-то ближе Пушкин, другому Чаадаев. Кто-то выберет Сталина, а кто-то – Власова. Это разделение порождает гигантский внутренний конфликт», – считает Проханов.

«Отсюда такая острая реакция на значимые события. У одних они вызывают восторг и восхищение, потому что им кажется, что происходит восстановление исторических форм. У представителей либеральных, деструктивных слоев социума то же самое провоцирует гнев и страдания», – говорит писатель.