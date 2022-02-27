27 Февраля 2022
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екатеринбург ельцин центр (2018) | Фото: Накануне.ru

Зюганов потребовал закрыть "Ельцин-центр" и назвал его "финансируемым государством гнойником"

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов потребовал закрыть "финансируемый государством "гнойник" под названием "Ельцин-центр", передает корреспондент Накануне.RU.

Негодование политика вызвал призыв центра к прекращению военной операции на Украине.

"24 февраля 2022 года наша страна приняла решение провести специальную военную операцию в Украине. В 1991 году Россия и Украина сообща сделали выбор своей судьбы — отказавшись от наследия СССР, начали непростой путь в сообщество цивилизованных стран, к демократии и рынку. Через 30 лет Россия и Украина оказались по разные стороны линии фронта. Это немыслимая беда для обеих стран и их народов. Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия",— говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

Геннадий Зюганов в своем telegram-канале отметил, что центр является "тлетворным местом" для российского общества и молодежи.

"Финансируемый государством "гнойник" под названием "Ельцин-центр" разразился заявлением против изгнания фашистов и бандеровцев из Украины. Ничего удивительного, к сожалению, в этом нет. Уже заявлял, но повторюсь: это тлетворное для российского общества, особенно молодёжи, место нужно закрыть. Причем немедленно!" - подчеркнул он.

"Ельцин-центр" был создан в 2008 году указом президента России как "некоммерческая организация, которая занимается сохранением и изучением исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте событий 1990-х годов".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

25 февраля движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось 26 февраля.

Теги: Ельцин-центр, Геннадий Зюганов, военная операция, гнойник, Украина



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