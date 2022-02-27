27 Февраля 2022
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Экономика В России
SWIFT (2018) | Фото: www.swift.com

В Госдуме рассказали, что будет делать РФ при отключении от SWIFT

Россия при отключении SWIFT сможет использовать внутреннюю систему передачи финансовых сообщений и инфраструктуру дружественных стран, об этом заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Аксаков в интервью РИА "Новости".

Между тем, ранее эксперты Institute of International Finance (IIF) пришли к выводу, что Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) хотя и закроет потребности внутреннего платежного трафика, но возможности для проведения международных операций будут резко ограничены.

Напомним, система SWIFT готова исполнить решение США и ЕС об отключении российских банков при получении соответствующего распоряжения. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, это помешает банкам работать по всему миру и заблокирует российский экспорт и импорт. При этом Запад постарается сохранить в SWIFT российские банки, через которые идет расчет за энергоносители, с целью предотвратить дефицит топлива на мировых рынках и роста цен на него.

Теги: SWIFT, Анатолий Аксаков



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