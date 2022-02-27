27 Февраля 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
эвакуация жителей ДНР (2022) | Фото: t.me/itsdonetsk

В Россию прибыло более 122 тысяч беженцев с Донбасса

В Россию с Донецкой и Луганской народных республик прибыло более 122 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Из них 77 тыс. - граждане Украины, около 45 тыс. - России, свыше 400 - других государств. По его словам, жителей Донбасса принимают уже 20 регионов России, где в 251 пункте временного размещения находятся более 18,3 тыс. человек.

Напомним, людей из ДНР и ЛНР начали вывозить в Россию вечером 18 февраля на фоне обострения ситуации на Украине. 24 февраля сообщалось о приостановке эвакуации.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что специальная военная операция в Донбассе "совсем скоро" закончится, города ДНР в самое ближайшее время будут освобождены. Он призвал жителей, которые там проживают, к спокойствию, им ничего не угрожает.

Теги: днр, эвакуация, лнр, донбасс



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Ранее 24.02.2022 13:33 Мск В ДНР приостановили эвакуацию населения в Россию


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