Российские делегаты прибыли в Белоруссию для переговоров с украинской стороной

Делегация РФ прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Переговоры предлагается начать в Гомеле.

"В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами", - сказал он.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

25 февраля движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось 26 февраля.