Коммуниста Бондаренко оштрафовали за инцидент на заседании думы, куда он пришел в тюремной робе

В Саратове мировой суд участка № 4 Волжского района оштрафовал депутата облдумы Николая Бондаренко (КПРФ) за за инцидент на заседании думы, куда он пришел в костюме арестанта, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 2 декабря Бондаренко пришел на заседание думы в тюремной робе и развернул в зале заседаний плакат против QR-кодов. Мандатная комиссия регионального парламента постановила, что коммунист нарушил регламент, и обратилась в суд. В результате коммуниста оштрафовали на 3 тыс. руб.

28 февраля Бондаренко планируют лишить депутатского мандата.