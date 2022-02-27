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Николай Бондаренко (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Дневник Депутата&quot;

Коммуниста Бондаренко оштрафовали за инцидент на заседании думы, куда он пришел в тюремной робе

В Саратове мировой суд участка № 4 Волжского района оштрафовал депутата облдумы Николая Бондаренко (КПРФ) за за инцидент на заседании думы, куда он пришел в костюме арестанта, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 2 декабря Бондаренко пришел на заседание думы в тюремной робе и развернул в зале заседаний плакат против QR-кодов. Мандатная комиссия регионального парламента постановила, что коммунист нарушил регламент, и обратилась в суд. В результате коммуниста оштрафовали на 3 тыс. руб.

28 февраля Бондаренко планируют лишить депутатского мандата.

Теги: николай бондаренко, суд, штраф



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