Минобороны РФ: На данный момент поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины

27 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Украина
минобороны рф, министерство обороны (2022) | Фото: ТАСС/ Стоян Васев

Минобороны РФ: На данный момент поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины

На очередном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о складывающейся ситуации в ходе спецоперации российских вооруженных сил.

В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил установила контроль над населенными пунктами НОВОАХТЫРКА, СМОЛЯНИНОВО, СТАНИЧНО-ЛУГАНСКОЕ.

Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра.

Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжила наступление в направлении ПЕТРОВСКОЕ, продвинувшись вперед еще на 12 километров. Взяты под контроль ПАВЛОПОЛЬ и ПИЩЕВИК. 

За прошедшие сутки Вооруженными Силами Российской Федерации были полностью блокированы города ХЕРСОН и БЕРДЯНСК. Также взяты под контроль город ГЕНИЧЕВСК и аэродром ЧЕРНОБАЕВКА под ХЕРСОНОМ.

По данным Минобороны РФ, в ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий. Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь. После оформления документов они будут отправлены к своим семьям.

26 февраля с 16.00 до 16.20 украинские националисты из батальона «Азов» нанесли удары реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам населенного пункта САРТАНА в пригороде МАРИУПОЛЯ и по школе №8 города МАРИУПОЛЬ. В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения. Минобороны России предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций.

Снова отмечается, что вооруженные Силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

26 февраля Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.

На данный момент, поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины -  23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций.

Сбиты: 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У». 

Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.

Теги: минобороны рф, конашенков, сводка, украина, спецоперация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4702

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети