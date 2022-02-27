Минобороны РФ: На данный момент поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины

На очередном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о складывающейся ситуации в ходе спецоперации российских вооруженных сил.

В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил установила контроль над населенными пунктами НОВОАХТЫРКА, СМОЛЯНИНОВО, СТАНИЧНО-ЛУГАНСКОЕ.

Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра.

Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжила наступление в направлении ПЕТРОВСКОЕ, продвинувшись вперед еще на 12 километров. Взяты под контроль ПАВЛОПОЛЬ и ПИЩЕВИК.

За прошедшие сутки Вооруженными Силами Российской Федерации были полностью блокированы города ХЕРСОН и БЕРДЯНСК. Также взяты под контроль город ГЕНИЧЕВСК и аэродром ЧЕРНОБАЕВКА под ХЕРСОНОМ.

По данным Минобороны РФ, в ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий. Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь. После оформления документов они будут отправлены к своим семьям.

26 февраля с 16.00 до 16.20 украинские националисты из батальона «Азов» нанесли удары реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам населенного пункта САРТАНА в пригороде МАРИУПОЛЯ и по школе №8 города МАРИУПОЛЬ. В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения. Минобороны России предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций.

Снова отмечается, что вооруженные Силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

26 февраля Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.

На данный момент, поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины - 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций.

Сбиты: 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У».

Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.