Минобороны РФ: украинские военные массово сдают оружие

Украинские военнослужащие продолжают массово отказываться от боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался.

"Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь", - отметил он, уточнив, что после оформления документов они будут отправлены к своим семьям.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.