Беспрецедентное количество кибератак на порталы Госуслуг фиксируют в Минцифре РФ

Минцифры РФ сообщает о беспрецедентном масштабе кибератак.

"26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал Госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности", - сообщает пресс-служба Минцифры РФ.



Также предупреждают, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. "При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ", - подчеркивается в сообщении пресс-службы министерства.



Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.