27 Февраля 2022
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Политика За рубежом
НАТО (2016) | Фото:rusvesna.su/

В Финляндии готовятся к рассмотрению обращения о вступлении в НАТО

Гражданская инициатива о проведении референдума о вступлении Финляндии в НАТО всего за несколько дней набрала более 50 тыс. подписей и теперь может быть рассмотрена парламентом. Об этом свидетельствуют данные специального сайта, где размещен документ.

Петиция появилась на сайте 21 февраля и к вечеру 26 февраля перешагнула рубеж в 50 тыс. подписей, именно столько, по финским законам, необходимо для того, чтобы она была передана в парламент.

"Мы предлагаем, чтобы о вступлении Финляндии в НАТО был проведен рекомендательный референдум", – говорится в тексте документа, на который ссылается ТАСС.

Теги: Финляндия, НАТО



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