Альтернатива санкциям против России – начало Третьей мировой войны, - Байден

Президент США Джозеф Байден заявил, что реакцией на военную операцию России на Украине могут быть либо санкции, либо начало Третьей мировой войны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У вас есть два варианта: начать Третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это", - сказал Байден журналисту и актёру Брайану Тайлеру Коэну на его YouTube-канале, слова политика приводит РИА Новости.

Напомним, ранее в МИД РФ назвали безосновательными попытки НАТО обвинить Россию в агрессии.