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Происшествия Свердловская область
тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

В Екатеринбурге задержаны десятки участников антивоенного митинга

Озвучено количество задержанных участников антивоенного митинга, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным "ОВД-инфо" (внесён Минюстом РФ в список иноагентов), задержаны 68 участников мероприятия. 61 из них доставлены в отделы полиции №№ 1,3,7,9,12. В каких отделениях находятся ещё семеро участников, не уточняется.

Напомним, а мероприятии поучаствовали 300 горожан. Они прошли по центральным улицам города, неся в руках различные плакаты.

Теги: Екатеринбург, антивоенная акция, задержание



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