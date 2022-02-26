В Екатеринбурге задержаны десятки участников антивоенного митинга

Озвучено количество задержанных участников антивоенного митинга, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным "ОВД-инфо" (внесён Минюстом РФ в список иноагентов), задержаны 68 участников мероприятия. 61 из них доставлены в отделы полиции №№ 1,3,7,9,12. В каких отделениях находятся ещё семеро участников, не уточняется.

Напомним, а мероприятии поучаствовали 300 горожан. Они прошли по центральным улицам города, неся в руках различные плакаты.