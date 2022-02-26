27 Февраля 2022
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Нурмагомед Гаджимагомедов (2022) | Фото: Instagram.com, Сергей Меликов

Глава Дагестана "с огромным сожалением" воспринял гибель в Донбассе солдата - уроженца республики

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о погибшем во время военной операции на Украине солдате, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана. Он проявил мужество, потому что был так воспитан и потому, что выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира", - написал в своём Instagram Меликов.

Напомним, по данным Минобороны РФ, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, прозвучавших 25 февраля, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. 

Нурмагомед Гаджимагомедов(2022)|Фото: Instagram.com, Сергей Меликов

Теги: Сергей Меликов, Нурмагомед Гаджимагомедов, военная операция, Дагестан



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