Глава Дагестана "с огромным сожалением" воспринял гибель в Донбассе солдата - уроженца республики

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о погибшем во время военной операции на Украине солдате, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана. Он проявил мужество, потому что был так воспитан и потому, что выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира", - написал в своём Instagram Меликов.

Напомним, по данным Минобороны РФ, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, прозвучавших 25 февраля, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции.