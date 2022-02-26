В МИД РФ назвали безосновательными попытки НАТО обвинить Россию в агрессии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о состоявшейся 25 февраля встрече лидеров стран-членов НАТО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Представители альянса лицемерно заявили, что "фундамент мира на европейском континенте по существу разрушен". Чьими же руками это сделано? Не страны ли НАТО молчаливо наблюдали, как США разваливали Договор о ПРО? Они стояли в стороне, когда Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД. Позволили американцам отказаться от участия в ДОН, что обесценило его как эффективный механизм контроля за военной деятельностью", - отметила Захарова, которую цитирует Tekegram-канал МИД.

Прежде, чем призывать Россию к ответу за операцию по демилитаризации и денацификации Украины, странам Североатлантического блока стоит ответить за свои военные авантюры, а также за бездействие в побуждении киевского режима к мирному урегулированию проблемы Донбасса.

"В течение восьми лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей Юго-Востока Украины. По сути, они стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР. Намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, говорит об одном: в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы", - говорит Захарова.

Ложь и дезинформация стали привычным инструментом для коллективного Запада, который ещё в начале 1990-х годов заявлял о нерасширении НАТО на восток.

"С тех пор в состав альянса вошли 14 государств. Контингенты стран блока приблизились к нашим рубежам, создав угрозу нашим стратегическим объектам. В ответ на мнимую "угрозу" для НАТО со стороны России альянс ввёл в действие планы обороны, приступив к развертыванию подразделений сил реагирования на суше, на море и в воздухе. По словам Генсекретаря организации Йенса Столтенберга, от Баренцева до Средиземного морей в повышенной боевой готовности находятся более 100 самолётов и 120 кораблей, включая три авианесущие ударные группы. На этом фоне по крайней мере странно выглядят утверждения, что НАТО – лишь оборонительный блок", - отметила Захарова.

При этом попытки России начать диалог о гарантиях безопасности нашей стране, укрепить обороноспособность на нашей же территории воспринимаются альянсом как агрессивное поведение.

"Россию пытаются обвинить в многократном нарушении Основополагающего акта Россия – НАТО от 1997 г. Напротив, альянс наращивает свою группировку и инфраструктуру вблизи наших границ. Ведёт военное освоение соседних с нашей страной государств, используя их ресурсы для разработки планов по сдерживанию России. Такой конфронтационный курс в отношении нашей страны мы не можем оставить без внимания. Тем более, когда наши ключевые озабоченности в области безопасности остаются без ответа. В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", - подытожила Захарова.