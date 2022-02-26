Зюганов предложил смену внутренней политики как ответ на внешние угрозы
Он предложил отменить повышение пенсионного возраста, принудительную вакцинацию, укрепить местное самоуправление, провести "капремонт" избирательной системы.
По мнению Зюганова, смена социально-экономического курса обеспечит подлинную национальную безопасность.
Напомним, ранее Зюганов поддержал проведение операции в Донбассе, чтобы предотвратить глобальную войну: "Войну надо останавливать на первой стадии, особенно когда касается фашистов, нацистов и бандеровцев".