Минобороны РФ ликвидировало дамбу на Херсонщине, перекрывавшую подачу воды в Крым

Специалисты Министерства обороны России ликвидировали бетонную дамбу, построенную в 2014 г. в Херсонской области Украины, чтобы перекрыть подачу воды в Крым, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается", - написал в своём Telegram глава Крыма Сергей Аксёнов.

Напомним, 25 февраля Аксенов с техническими специалистами осмотрел инфраструктуру Северо-Крымского канала на границе Крыма и Херсноской области Украины. Они пытались оценить состояние гидротехнических сооружений и возможность запуска воды из Днепра в канал после семи лет его существования в "сухом" состоянии.

"Осмотрел состояние русла Северо-Крымского канала на протяжении от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, бетонную дамбу, сооружённую в 2014 г. для перекрытия воды в Крым, - написал Аксенов в своем Telegram-канале. – Есть проблемы, решение которых займет определенное время. Часть русла канала на территории Украины заросла лесом. Работы по расчистке займут около двух недель. Что касается преграды, сооруженной националистами, то её ликвидирует Министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины".

Он добавил, что для запуска канала нужны технические решения для восстановления взорванных заслонок, без которых нельзя подавать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области Украины.