Советник Зеленского подтвердил, что Украина отказалась от переговоров

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подтвердил то, о чем сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Украина отказалась от переговоров.

Песков сказал, что вчера после призыва Зеленского начать переговоры Владимир Путин отдал приказ временно приостановить движение российских войск по плану специальной военной операции по демилитаризации Украины, но после отказа киевского режима оно возобновилось.

Арестович сообщил, что условия России действующий украинский режим не удовлетворяют.

"Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы. Мы будем договариваться на тех условиях, которые выдвинем мы, а не они", - сказал Арестович "Стране".

Телеграм-каналы пишут, что Зеленский старается максимально затянуть время, рассчитывая на помощь Запада.

Депутат Госдумы РФ, член Комитета по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв считает, что Зеленский - это уже "говорящий манекен", который просто озвучивает то, что нужно США. Ему гарантировали эвакуацию, но он должен говорить то, что ему прикажут. Одним из требований к нему являются призывы к вооруженному сопротивлению, чтобы вызвать нужное Западу максимальное число жертв "российской агрессии", сказал Гурулёв на радио "Вести ФМ". Ради этого в Киеве накануне раздали всем желающим около 20 тысяч автоматов. Это неизбежно приведет к резкому росту преступности, что и нужно западным кураторам Зеленского. Такого же мнения придерживаются многие эксперты.

Как заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Рады, Зеленский еще вчера бежал во Львов, откуда публикует заранее записанные видеоролики с призывами до последнего воевать против России.