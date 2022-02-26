В Свердловской области на фоне антивоенных митингов запретили массовые мероприятия

На Среднем Урале ужесточили "коронавирусные" ограничения. Новая редакция профильного указа губернатора Евгения Куйвашева запрещает проведение в Свердловской области публичных мероприятий. Ограничение действует с 27 февраля по 7 марта. Изменения вызваны ростом выявляемых случаев заболевания и неблагоприятным прогнозом специалистов, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

"Некоторое время назад мы с осторожным оптимизмом отмечали выход на плато по заболеваемости в условиях текущей волны COVID-19. При этом, как всегда, делая оговорку, что слишком много факторов влияют на ситуацию, и она может измениться. К сожалению, в последнюю неделю мы фиксируем прирост числа заболевших. Если 20 февраля мы выходили на показатель в чуть более 3,1 тыс. больных в сутки, то 23 февраля их было уже больше 4 тыс., а вчера и сегодня – свыше 4,5 тыс. По итогам консультаций с эпидемиологами, санитарными врачами, которые прогнозируют, что рост этот ещё будет продолжаться, было принято решение о некотором ужесточении эпидрежима в части ограничения на проведения массовых мероприятий, чтобы, тем самым, снизить социальные контакты", – сказал заместитель руководителя регионального оперативного штаба Павел Креков.

Напомним, после объявления о начале военной операции на Украине в Екатеринбурге прошли антивоенные акции. Сегодня, 26 февраля, состоялся митинг в поддержку операции.