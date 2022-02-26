Россия закрывает своё небо для самолётов из Болгарии, Польши, Чехии

Вводятся ограничения на полёты в Россию самолётов из Болгарии, Польши, Чехии, сообщили Накануне.RU в Росавиации.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 15.00 по московскому времени 26 февраля 2022 г. для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полётов в города России, включая транзитные полёты через воздушное пространство Российской Федерации", - уточнили в Росавиации.

Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на аналогичную меру в отношении российских авиаперевозчиков. Полёты из данных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.