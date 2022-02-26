Три мины, выпущенные с территории Украины, упали в Ростовской области России

Три мины, выпущенные с территории Украины, упали на территорию России в Миллеровским районе Ростовской области, сообщаетРИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

"26 февраля пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин", - уточнили в ФСБ.

Добавляется, что разрушений и пострадавших нет, проводится проверка.