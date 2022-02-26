26 Февраля 2022
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камера, журналисты, пресса (2017) | Фото: Накануне.RU

В Минобороны заявили о росте количества fakenews о военной операции на Украине

По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции, констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

Военные предупреждали все средства массовой информации о том, что им достоверно известно о готовящихся СБУ информационных вбросах и призывали быть предельно внимательными.

"Однако, к сожалению, отдельные российские СМИ – прежде всего, "Новая газета" – нас не услышали. Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную обкуренной шайкой националистов и СБУ. Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях", - уточнили в Минобороны.

При этом в заголовке новостной ленты "Новой газеты", возглавляемой новоиспеченным нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым, указано, что редакция излагает только "проверенные факты". Но публикуются самые откровенные украинские фальшивки и о якобы многотысячных потерях российских военнослужащих, многих сотнях уничтоженной российской бронетехники и авиации. Делается это всё, как и в прежние годы, под соусом борьбы за "свободу слова". Но не соответствует даже биту реальной информации о происходящем.

Шаблоны этих фейков, когда-то утверждённые и давно опубликованные в методичках центров пропаганды США и их союзников по НАТО, не претерпели изменений. Главное – истошно кричать о "военных преступлениях", "использовании запрещенных боеприпасов", "гуманитарной катастрофе" и якобы "неисчислимых" потерях военнослужащих. Целями распространения фейков, как и в прежние годы, во время контртеррористической операции на юге России, в ходе принуждения Грузии к миру, борьбы с международным терроризмом в Сирии являются попытки любыми способами дискредитировать российские вооруженные силы.

"Призываем все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну. Минобороны России продолжит регулярно доводить только достоверную информацию о ходе проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции", - уточнили в Минобороны.

Теги: Минобороны, военная операция на Украине, fakenews



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