В Киеве расширено действие комендантского часа, во время которого "любые гражданские считаются диверсантами"

В Киеве введён комендантский час, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Для более эффективной обороны столицы и безопасности её жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 г., комендантский час будет действовать с 17.00 до 8.00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", - написал в своём Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, "все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага". Ранее комендантский час действовал в украинской столице с 22.00 до 7.00.