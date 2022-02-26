26 Февраля 2022
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Ленин, памятник Ленину, администрация Екатеринбурга, мэрия Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сотни участников антивоенной акции прошли по центральным улицам

В столице Урала после согласованного митинга в поддержку военной операции на Украине состоялась антивоенная акция, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В ней, по данным "Ъ-Урал", поучаствовали 300 горожан. Они прошли по центральным улицам города, неся в руках различные плакаты.

Не обошлось без задержаний. В частности, в отделение увезли лидера регионального отделения "Яблока" Максима Петлина, организатора мероприятия Александра Куделькина, автора "Красной бурды" Владимира Маурина. Первых двоих, по данным издания, "взяли" у бизнес-центра "Палладиум", где планировался сбор подписей.

Теги: Екатеринбург, антивоенная акция, задержание



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