В Екатеринбурге сотни участников антивоенной акции прошли по центральным улицам

В столице Урала после согласованного митинга в поддержку военной операции на Украине состоялась антивоенная акция, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В ней, по данным "Ъ-Урал", поучаствовали 300 горожан. Они прошли по центральным улицам города, неся в руках различные плакаты.

Не обошлось без задержаний. В частности, в отделение увезли лидера регионального отделения "Яблока" Максима Петлина, организатора мероприятия Александра Куделькина, автора "Красной бурды" Владимира Маурина. Первых двоих, по данным издания, "взяли" у бизнес-центра "Палладиум", где планировался сбор подписей.