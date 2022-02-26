Беглов продолжает молчать по теме спецоперации на Украине

Губернатор Петербурга Александр Беглов не отреагировал на спецоперацию на Украине, начавшуюся в ночь 24 февраля. В официальном аккаунте и на сайте Смольного нет заявления о поддержке решения федерального центра и обращения к петербуржцам на эту тему. Игнорирование важнейшего политического события главой второго по значению субъекта Российской Федерации выглядит странным.

На сайте Смольного опубликовано только совместное заявление Александра Беглова со спикером парламента Александром Бельским, о поддержке признания Луганской и Донецкой Народных республик и обещание оказать помощь беженцам, датированное 22 февраля.

«Мы полностью поддерживаем решение Президента Российской Федерации о признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Когда речь идет о человеческих жизнях, о жизнях женщин, детей, стариков - не время оглядываться на новые истерические обвинения, угрозы и санкции. Петербург окажет всю необходимую помощь Донецкой и Луганской народным республикам», - говорится в заявлении.

В канале «Площадь Восстания» это заявление назвали шаблонным, отметив, что губернатора проблемы жителей Донбасса попросту не интересуют, или же Беглов боится высказываться по острой теме, что также не соответствует его положению главы второй столицы.

Что касается обещаний помощи беженцам из донбасских республик – петербуржцы на их беду живо откликнулись, и активно собирают продукты, одежду, средства гигиены, медикаменты и прочее необходимое, первые 50 тонн отправились в Ростов 25 февраля. Но координируют эту работу региональное отделение «Единой России», Российский Красный Крест и частные лица.

Опасения петербуржцев за свое благополучие, неизбежное на фоне крупных политических событий, также не затронуло Александра Беглова. Единственный человек из Смольного, выступившим по теме возможного влияния на жизнь города финансовых решений международного сообщества относительно России, был вице-губернатор по вопросам финансов Алексей Корабельников.

Он опроверг фейк о проблемах с банковскими счетами, призвал не бояться санкций, и заявил, что правительство города работает с организациями, готовыми к любым обстоятельствам.

«Последние годы мы выстраивали работу именно с темы банками, которым доверяем, с которыми давно работаем, которые готовы к любым обстоятельствам. Поэтому здесь никаких рисков для города не видим», — сказал Корабельников.

Подобные успокаивающие слова должен был произнести глава города, но Беглов предпочел ограничиться поздравлениями преподавателям и студентам Военмеха с 90-летием вуза, как будто ничего важнее в стране и мире не произошло.

В конце декабря «Площадь Восстания» сообщала со ссылкой на источники результаты закрытого опроса в Смольном. Источник называл 63% сотрудников правительства Петербурга разных уровней готовых уехать из страны в ближайшее подходящее время. По данным канала, сейчас в кулуарах Смольного также часто обсуждают перспективы отъезда и сожалеют, что многие страны приостановили выдачу виз гражданам России.