26 Февраля 2022
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Зеленский спешно покинул Киев и уехал во Львов, - Володин

Президент Украины Владимир Зеленский "спешно покинул Киев". Об этом в своём Telegram написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее. Информация – от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов", - уточнил Володин, добавив, что "Зеленский находится под охраной неонацистов".

Ранее бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский отметил, что "Запад приказал Владимиру Зеленскому сидеть в Киеве". Так он прокомментировал в своем телеграм-канале заявление Зеленского, что он останется в Киеве и призывает сражаться против России.

"Зеленскому его западные кураторы предельно четко объяснили его роль: если хочешь спастись и не попасть под трибунал, сиди в Киеве и вдохновляй армию и население на сопротивление, как бы ни было страшно. Твоя задача – чтобы российская армия понесла потери и причинила как можно больше разрушений. Только насытившись кровью и получив нужную картинку, Запад выведет Зеленского из Украины", - написал Ходаковский.

Теги: Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Киев, Львов, бегство



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