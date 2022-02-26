Теплоснабжение на основную ледовую арену ЛДС в Новосибирске запустили на неделю раньше планового срока

В помещениях основной арены нового ледового дворца спорта в Новосибирске запущено теплоснабжение. Как говорят строители, "парит" - это стены помещений прогреваются и отдают влагу. Накануне.RU сообщало, что губернатор Андрей Травников во время выездного совещания на стройплощадке проконтролировал соблюдение графика работ.

"Могу с удовлетворением сказать, что тепло было подано в основной объём на неделю раньше: по графику должны были это сделать 1 марта, а тепло пошло в помещения уже 24 февраля", — отметил губернатор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, подключение к отоплению на ледовой арене ведется планомерно с декабря 2021 года – тогда тепло было запущено на индивидуальный тепловой пункт, 30 декабря к отоплению подключили малую тренировочную арену, 25 января 2022 года – универсальный тренировочный зал, предназначенный для командных видов спорта (волейбола, баскетбола, футбола).

Параллельно строители монтируют сэндвич-панели входных групп, где будут располагаться билетные кассы. С начала был смонтирован металлокаркас зданий, теперь строители активно монтируют фасад из сэндвич-панелей, с 15 марта планируют начать монтаж витражей, а с 15 мая – приступить к кровельным работам. Все сроки – строго по графику.

Все работы находятся на особом контроле региональных властей. Новый ледовый дворец спорта на левом берегу Оби в Новосибирске будет сдан в срок – вне зависимости от того, какое решение будет принято о месте проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Качеству работ на объекте – повышенное внимание, работает строгая многоуровневая система контроля: и со стороны заказчика, и со стороны Ростехнадзора, Росконтроля, независимых технических экспертов, осуществляется расширенное казначейское сопровождение, доложил директор ГКУ НСО «Арена» Андрей Кокорин.

Напомним, строительство идёт в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

Проект строительства Многофункциональной ледовой арены предполагает возведение не только здания ЛДС, но и обустройство подъездных путей к спортивному комплексу, строительство станции метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста, реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус», благоустройство прилегающей территории.