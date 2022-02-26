Украинские нацисты при бегстве из городов ДНР планируют обстрелять их из "Градов" - Басурин

26 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
РЗСО &quot;Град&quot; (2019) | Фото: mil.ru

Украинские нацисты при бегстве из городов ДНР планируют обстрелять их из "Градов" - Басурин

Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские нацисты получили приказ при бегстве из ДНР обстрелять реактивной артиллерией жилые кварталы Славянска, Краматорска, Артемовска и других городов, которые они якобы защищали. Это делается для того, чтобы создать для Запада картинку разрушений, будто бы причиненных российской армией.

Утром нацисты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" жилые кварталы Старобельска на пока еще оккупированной ими территории ЛНР, есть погибшие среди мирных жителей, сообщает Минобороны России. ЛНР заявляет о таком же обстреле жилых кварталов Лисичанска. Сообщается о минировании даже жилых домов.

ДНР и ЛНР снова призывают ВСУ не выполнять преступных приказов. А жителей городов Донбасса - укрыться в убежищах и предпринять все возможные меры безопасности до освобождения городов.

Бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский отмечает, что армия ДНР умышленно не идет на штурм городов, чтобы не разрушать их промышленный потенциал. Ставка сделана на окружение и сдачу боевиков в плен. Также задерживают продвижение минные поля. Кроме того, все действия координируются с действиями российской армии на мелитопольском и бердянском направлении. Поэтому со взятием Мариуполя спешить нельзя.

Теги: ДНР, ЛНР, обстрел



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4669

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети