Украинские нацисты при бегстве из городов ДНР планируют обстрелять их из "Градов" - Басурин

Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские нацисты получили приказ при бегстве из ДНР обстрелять реактивной артиллерией жилые кварталы Славянска, Краматорска, Артемовска и других городов, которые они якобы защищали. Это делается для того, чтобы создать для Запада картинку разрушений, будто бы причиненных российской армией.

Утром нацисты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" жилые кварталы Старобельска на пока еще оккупированной ими территории ЛНР, есть погибшие среди мирных жителей, сообщает Минобороны России. ЛНР заявляет о таком же обстреле жилых кварталов Лисичанска. Сообщается о минировании даже жилых домов.

ДНР и ЛНР снова призывают ВСУ не выполнять преступных приказов. А жителей городов Донбасса - укрыться в убежищах и предпринять все возможные меры безопасности до освобождения городов.

Бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский отмечает, что армия ДНР умышленно не идет на штурм городов, чтобы не разрушать их промышленный потенциал. Ставка сделана на окружение и сдачу боевиков в плен. Также задерживают продвижение минные поля. Кроме того, все действия координируются с действиями российской армии на мелитопольском и бердянском направлении. Поэтому со взятием Мариуполя спешить нельзя.