Украинские националисты ударили ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам Старобельска, - Минобороны РФ

В 10.30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельск. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения, сообщили Накануне.RU в Минобороны.

"Министерство имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск. Вооруженные Силы России ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан", - говорится в сообщении военных.

Там уточнили, что сегодня в Севастополь спасательным буксиром Черноморского флота "Шахтёр" доставлена группа из 82 украинских военнослужащих, которые отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие на острове Змеиный. После прохождения кратковременных юридических процедур военнослужащие ВСУ будут отправлены домой к своим семьям.

"Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских военнослужащих. Все они обеспечены индивидуальными рационами питания и бутилированной водой на весь период передвижения до конечного пункта назначения", - подытожили в Минобороны.