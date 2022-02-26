Следствием выхода России из Совета Европы может стать возврат в стране смертной казни

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о введении санкций против членов Совбеза. Он предположил, что в России могут вернуть смертную казнь, а также национализировать имущество тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Медведев написал пространный пост в своём Facebook.

"Тут санкции ввели против всех членов Совета безопасности России. Вот пишу этот текст практически в панике. Обидно. И что делать-то будем теперь?", - написал он.

"Для истории" он отметил несколько важных, по его мнению, моментов.

"Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал Президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 г. Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции – миф, фикция, фигура речи. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь. Я – гражданин России. И этим всё сказано", - отметил Медведев

По его мнению, принимаются санкции от политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России и в надежде оправдаться за позорные решения, типа трусливого бегства из Афганистана.

"Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом. Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь, в принципе, отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с Бараком Обамой и продлённый Владимиром Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более, подписанный подсанкционными лицами? Как-то несолидно выходит. Да и дипотношения, в принципе, не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе, как в бинокли и оружейную оптику", - полагает экс-президент России.

Он отметил, что "нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Льву Толстому в известной ситуации).

"Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же, это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", - написал Медведев.

Исключение из ОЭСР – тоже безумно страшная вещь, полагает он.

"Не знаю, что и делать теперь. Хотя нас итак там не желали видеть уже, почитай, восемь лет. И снова не хотят. Ну, насильно мил не будешь. Далее по исключениям "отовсюду" в виде наказания – по списку. Поневоле призадумаешься только о времени, потраченном в этих структурах понапрасну. Ещё пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа, назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих стран англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо, опыт богатый, и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что всё интересное только начинается", - подытожил Медведев.