Зеленского Запад использует до конца - Ходаковский

Бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский считает, что Запад приказал Владимиру Зеленскому сидеть в Киеве. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале заявление Зеленского, что он останется в Киеве и призывает сражаться против России.

"Зеленскому его западные кураторы предельно четко объяснили его роль: если хочешь спастись и не попасть под трибунал - сиди в Киеве и вдохновляй армию и население на сопротивление, как бы ни было страшно. Твоя задача - чтобы российская армия понесла потери и причинила как можно больше разрушений. Только насытившись кровью и получив нужную картинку, Запад выведет Зеленского из Украины", - написал Ходаковский.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал Зеленского для Запада "использованным изделием". А потом его можно сделать и "сакральной жертвой".

Немецкий политолог и журналист Александр Сосновский считает, что Западу выгодно сделать из Зеленского "нового мученика" и он "должен погибнуть, защищая столицу европейской демократии".

"Это шпана, которую использовал Запад. Он боится действовать сам, поэтому использует комиков, а когда комикам дают по ушам, отходит в сторону", - сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро считает, что Зеленский уже принесен в жертву Западом и с ним все кончено.