В ДНР и ЛНР освобождены несколько населенных пунктов

Армия ДНР освободила два населенных пункта на мариупольском направлении, еще два украинскими боевиками брошены. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Освобождены населенные пункты Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги. Боевики также отошли с занимаемых позиций в районе Гнутового и Талаковки. Кроме того, под контроль ДНР перешло также село Трудовское под Волновахой.

В ЛНР официально подтверждено, что боевики оставили поселок городского типа Станица Луганская без боя. Интересно, что армии ЛНР это сообщили местные жители, которые утром пришли со стороны украинского пункта пропуска и сообщили, что в поселке уже никого нет. Администрация поселка уже демонтировала символы украинского режима. Глава администрации провел переговоры с властями ЛНР.

Сообщается, что киевские боевики на технике покинули Старобельск и Северодонецк, который был административным центром оккупированной ВСУ части ЛНР. Однако очевидцы сообщают о минировании зданий боевиками при отходе.

Накануне украинские телеграм-каналы сообщили, что Владимир Зеленский отдал приказ частям ВСУ покинуть Донбасс и отступать к Киеву и Харькову, чтобы помочь удержать эти направления. Хотя утром обстрелы ДНР и ЛНР все еще продолжались. Украинские боевики стреляли в том числе по жилым кварталам. Только в ДНР за сутки по меньшей мере погибли 5 мирных жителей, еще 13 ранены, повреждены десятки объектов инфраструктуры. А рано утром по ДНР были выпущены де ракеты "Точка-У". Они были сбиты силами ПВО, обломки при падении повредили жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили.