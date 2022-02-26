26 Февраля 2022
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Митинг в Екатеринбурге в поддержку военной операции на Украине (2022) | Фото: t.me/urallive

В Екатеринбурге прошёл митинг в поддержку военной операции на Украине

В центре Екатеринбурге прошёл митинг в поддержку военной операции на Украине, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На мероприятии зачитали обращение к жителям ДНР и ЛНР, пишет Telegram-канал "Уралlive". Были также различные выступления. Например, ветерана Афганистана, депутата ЗакСО Виктора Бабенко. Не обошлось без задержаний.

"Сегодня в Екатеринбурге на согласованном митинге в поддержку Новороссии "Донбасс – Сердце русского мира" задержали Михаила Солодянкина и Артёма Вольфа. Причина задержания неизвестна. Их уже доставили в 5-й отдел полиции", - говорится в Telegram-канале незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова".

Митинг в Екатеринбурге в поддержку военной операции на Украине(2022)|Фото: t.me/urallive

Митинг в Екатеринбурге в поддержку военной операции на Украине(2022)|Фото: t.me/urallive

Митинг в Екатеринбурге в поддержку военной операции на Украине(2022)|Фото: t.me/urallive

Митинг в Екатеринбурге в поддержку военной операции на Украине(2022)|Фото: t.me/urallive

Митинг в Екатеринбурге в поддержку военной операции на Украине(2022)|Фото: t.me/urallive

Митинг в Екатеринбурге в поддержку военной операции на Украине(2022)|Фото: t.me/urallive

Отметим, на мероприятии, которое прошло вблизи резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, глава региона отсутствовал. Ранее во время голосования в Госдуме по ратификации признания ДНР/ЛНР и договоров о дружбе с ними не голосовали два подопечных Куйвашева – экс-биатлонист Антон Шипулин и экс-вице-губернатор Сергей Бидонько. Всего же единогласное решение "за" приняли 400 из 450 депутатов нижней палаты парламента, то есть всего не голосовали 50 политиков.

Теги: Екатеринбург, военная операция на Украине, Донбасс, митинг



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