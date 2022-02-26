Зеленский заявил, что останется в Киеве

Владимир Зеленский записал новый видеоролик, в котором заявил, что остается в Киеве и не собирается отдавать приказ складывать оружие, а призывает бороться против Вооруженных Сил России до конца. Свое обращение он закончил приветствием украинских нацистов.

Накануне вечером он записал короткий ролик, на котором показал, что с ним премьер Денис Шмыгаль, глава своего его офиса Андрей Ермак и другие важные фигуры. И заявил, что российские войска пойдут на штурм города, а ночь будет тяжелой.

Также Зеленский спешно призвал ЕС утвердить решение о членстве Украины в ЕС и вводить все новые и новые антироссийские санкции.

Популярный телеграм-канал "Резидент" пишет со ссылкой на источник в окружении Зеленского, что он хочет затянуть переговоры с Россией, чтобы санкции Запада остановили Россию и он был спасен. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляка даже сказал, что после санкций Украина будет диктовать условия на переговорах с Россией.

Утром Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и сообщил по итогам разговора, что Европа направляет украинским боевикам оружие и оборудование. И он очень благодарен Западу за санкции, что, по его убеждению, сильно усиливает переговорные позиции Украины.

При этом, как указывает источник в окружении Зеленского, генштаб ВСУ предупредил его, что сможет сопротивляться максимум несколько суток и Зеленский вынужден согласиться на переговоры с Россией.

Также сообщается, что Зеленский отдал приказ частям ВСУ покинуть Донбасс и отступать к Киеву и Харькову, чтобы помочь удержать эти направления. Зеленский отказался подписывать новые соглашения с Россией на условиях Кремля и, поддержанный Западом, готов к "продолжительному сопротивлению". Хотя утром обстрелы ДНР и ЛНР все еще продолжались. Украинские боевики стреляли в том числе по жилым кварталам.

Напомним, накануне Зеленский сам призвал Россию к переговорам, президент России Владимир Путин ответил положительно, но затем, видимо, после указаний Запада, киевский режим от них отказался. Притом что после начала спецоперации России Зеленский сам признал, что Украина осталась одна.

Интересно, что канал "Рада" уже вышел в эфир из бункера.