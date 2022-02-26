Армия России установила полный контроль над Мелитополем

Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 30 км и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 км.

Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки. Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов. Ночью Вооруженные Силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.

"Ещё раз подчеркну, что огонь ведётся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре. Всего российскими Вооруженными Силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них – 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбито семь боевых самолётов, семь вертолётов, девять беспилотных летательных аппаратов", - уточнил Конашенков.

Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Силами Военно-морского флота России уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил.