В Минобороны подвели итоги второго дня военной операции на Украине

Военные озвучили итоговые данные по второму дню военной операции на Украине, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

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"Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации. Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 21 км и овладела населенным пунктом Трёхизбенка", - сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 км и вышли к Волновахе.

"В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы "Javelin" и британские "NLAW". Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации блокировали в городах Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения как в этих городах, так и в окрестных населенных пунктах", - сказал Конашенков.

Всего российскими Вооруженными Силами выведено из строя 211 военных объектов инфраструктуры вооруженных сил Украины, среди которых – 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций.

"Сбито шесть боевых самолетов, один вертолёт, пять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники", - подытожил Конашенков.