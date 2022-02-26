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Политика В России
самбо, чемпионат, кадеты (2018) | Фото:пресс- служба РМК

В Верхней Пышме стартовал турнир по самбо

В Верхней Пышме в ДС УГМК сегодня торжественно открылся чемпионат России по самбо, первый после того, как в прошлом году самбо было официально признано МОК олимпийским видом спорта. 

Участников соревнований, а это более 700 человек, в том числе 38 представителей верхнепышминского КС УГМК, с началом соревнований поздравили президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев, Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и самый титулованный самбист в мире, 19-кратный чемпион России, 6-кратный чемпион Европы, 11-кратный чемпион мира по самбо, 8-кратный обладатель Кубка мира Мурат Хасанов. 

Высокие гости пожелали всем спортсменам удачи и показать свою максимальную борьбу, чтобы отобраться в сборную страны. Напомним, победители чемпионата получат право выступить в ноябре на чемпионате мира в Ашхабаде (Туркменистан).
А Мурат Хасанов вспомнил, как именно в этом зале в Верхней Пышме он завоевал свой последний в карьере титул чемпиона страны.

Соревнования продлятся до 28 февраля. В первый день самбисты разыграют шесть комплектов наград, соответственно по три у мужчин и женщин. 
Всего на ковер от Свердловской области выйдет более 80 человек – рекордное количество за всю историю свердловского самбо. Для медной столицы Урала это будет уже третий чемпионат страны. Ранее они проходили здесь в 2006 и 2014 годах. Еще дважды, в 2003 и 2017 их принимал Екатеринбург. На двоих Верхняя Пышма и Екатеринбург уверенно держат пальму первенства по количеству проведенных чемпионатов России за всю новейшую отечественную историю. Приблизиться к ним из всех российских городов смог только Санкт-Петербург. 

Сегодня Верхняя Пышма справедливо считается одним из главных центров развития и притяжения борьбы самбо в России и в мире, в первую очередь благодаря успехам спортсменов КС УГМК. За последние годы верхнепышминские самбисты семнадцать раз выигрывали звание чемпионов мира и тринадцать раз Европы, а победы на чемпионатах и первенствах России исчисляются несколькими десятками. Самым титулованным уральским самбистом на сегодняшний день является шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов из верхнепышминского КС УГМК, у его одноклубника, ныне – заместителя главного тренера Клуба самбо УГМК Ильи Хлыбова – пять высших мировых титулов. А дальше – тоже только верхнепышминцы: Тимур  Галлямов – две мировые победы, Владимир Балыков, Станислав Скрябин и Владимир Гладких – по одной, еще один титул, четвертый в карьере и первый под знаменами УГМК завоевал в 2021 году блестящий мастер Уали Куржев. 

Кроме того, город располагает прекрасной спортивной, гостиничной и социальной инфраструктурой, обладает удобной логистикой и большим коллективом профессионалов, что в совокупности позволяет ему на самом высоком уровне принимать крупнейшие национальные и международные соревнования, а также важные ведомственные старты.

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