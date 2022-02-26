Авиапарк российских компаний может сократиться вдвое

Решение ЕС о полном запрете поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания грозит обернуться масштабным сокращением парка, с учётом того, что Россия пользуется иностранными лайнерами. Полный запрет распространяется не только на новые, но и старые контракты (с переходным периодом до 28 марта), что означает, в частности, уход из России или невозможность полноценной эксплуатации всех самолетов Airbus. Собеседники "Коммерсанта" ожидают, что США примут аналогичные меры в отношении самолетов Boeing.

Совокупно эти санкции могут за месяц сократить парк российских авиакомпаний более чем в два раза.

В Минтрансе в субботу запланировано экстренное совещание с представителями крупных авиакомпаний. Но по данным издания, решение S7 о временном прекращении полетов в Европу 24 февраля связано с опасениями изъятия бортов.

По последним данным агентства Cirium, в лизинге у международных компаний находится более половины (55%) всего российского авиационного флота. Авиакомпании РФ эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге. У иностранных собственников перевозчики арендуют 515 самолетов рыночной стоимостью в $10 млрд.