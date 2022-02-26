26 Февраля 2022
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ДНР, Донецк (2022) | Фото: Накануне.RU

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают массированные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик.

Так, 24 февраля 2022 года в результате массированных обстрелов с использованием крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня в городах Первомайск, Кировск, Золотое-5 и Марьевка ЛНР получили повреждения 13 жилых домов, в шести домах поврежден газопровод.

В городах Донецк, Горловка, Ясиноватая и Докучаевск ДНР ранены четыре мирных жителя, одна женщина погибла, повреждены 45 жилых домов, электроцех, хозяйственные постройки, аварийный склад и высоковольтная ЛЭП, а также теплотрасса и две котельные, в результате чего без отопления остались 68 жилых домовладений. Обстрелам подверглись здания общеобразовательной школы№ 106 и Городской детской клинической больницы № 1.

Кроме того, утром 25 февраля в результате прямого попадания артиллерийского снаряда в здание общеобразовательной школы № 50 Горловки ДНР погибли учитель географии и завуч, еще один работник школы получил ранение, а в Донецке в это же время повреждено здание городского специализированного дома ребенка.

Примерно в 11.00 25 февраля в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в пер. Шевченко Кировск погибли двое мирных жителей.

"По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - говорится в сообщении.

Теги: Донбасс, обстрел, Украина, ДНР, ЛНР



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