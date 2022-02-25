26 Февраля 2022
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В Дарницком районе Киева в жилой квартал упал летательный аппарат (25.02.22) (2022) | Фото: t.me/Novoeizdanie / telegram-канал &quot;Новое Издание&quot;

Польша доставила на Украину боеприпасы

Власти Польши поставили Украине боеприпасы. Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в своем Twitter, приложив к своей публикации фотографии колонны грузовиков, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, по данным ТАСС, Германский оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann заявил о готовности предоставить Украине 50 самоходных зенитных установок Gepard.

Это будет сделано в случае одобрения правительства ФРГ. Зенитные установки, о которых идет речь, не используются Бундесвером уже около 10 лет.

Кабмин Германии неоднократно говорил, что исключает поставки летального вооружения на Украину.

Теги: Киев, ДНР, ЛНР, Польша, Германия, боеприпасы



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