Польша доставила на Украину боеприпасы

Власти Польши поставили Украине боеприпасы. Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в своем Twitter, приложив к своей публикации фотографии колонны грузовиков, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, по данным ТАСС, Германский оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann заявил о готовности предоставить Украине 50 самоходных зенитных установок Gepard.

Это будет сделано в случае одобрения правительства ФРГ. Зенитные установки, о которых идет речь, не используются Бундесвером уже около 10 лет.

Кабмин Германии неоднократно говорил, что исключает поставки летального вооружения на Украину.