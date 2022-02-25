Глава ЛНР сообщил о сотнях украинских военных, сложивших оружие

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что сотни украинских военнослужащих прекратили сопротивление в Донбассе и сложили оружие

По словам главы ЛНР, после завершения боевых действий, военнослужащих отпустят домой.

"После начала военной операции по освобождению Донбасса уже сотни бойцов вооруженных сил Украины приняли единственно правильное решение - прекратили сопротивление, сложили оружие и перестали выполнять преступные приказы киевского режима. С каждым часом таких солдат и офицеров ВСУ (Вооруженных сил Украины) становится все больше", - приводит его слова ТАСС.

Он также заявил, что военным "оказана необходимая помощь".