25 Февраля 2022
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Коллаж, признание ДНР и ЛНР, Владимир Путин (2022) | Фото: Накануне.RU

Путин и Лавров попали под новые санкции ЕС

Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций, включая ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщил в своем Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс, передает корреспондент Накануне.RU.

"Совет ЕС по иностранным делам принял 2-й пакет санкций, замораживание активов включает президента России и ее министра иностранных дел. Мы подготовим 3-й пакет", - говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Евросоюз опубликовал полный список лиц, в отношении которых введены санкции за признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

В список попали глава Минобороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор МИА "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян, глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков, а также более 350 депутатов Госдумы России, проголосовавшие в поддержку независимости ЛНР и ДНР. Среди них - лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") и другие.

В список также вошли финансовые структуры России - банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ.

Теги: Владимир Путин, Сергей Лавров, санкции, ЕС



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