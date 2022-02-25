Россия исключена из Совета Европы, но эта мера "временная"

Россия исключена из Совета Европы, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо со ссылкой на решение комитета СЕ.

"Комитет министров Совета Европы, в котором председательствует Италия, принял решение исключить Россию из своих рядов, руководствуясь статьей 8 устава", приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что приостановка прав России в Совете Европы - временная мера, каналы связи остаются открытыми

Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой в своем telegram-канале заявил, что Совет Европы невозможен без России.

"Мы до последнего момента пытались донести нашу позицию: восемь лет длился геноцид русских на Украине, погибали мирные люди на Донбассе, семьям запрещали образование и возможность говорить на русском языке. Мы долго призывали Совет Европы отреагировать на нарушения прав человека на Украине. Но нет, европейская солидарность не позволяла этого сделать. Ранее сегодня на заседании Постоянного комитета с участием послов СЕ и глав делегаций в Парламентской ассамблее напомнил коллегам – теперь уже бывшим – о двойных стандартах, лжи и лицемерии, которые они понимают как верховенство европейского права. Украины, с которой они солидарны, той Украины в которой маршируют нацисты и которая грозит миру ядерной бомбой, очень скоро не будет. Но Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды. Ну и всем нашим согражданам, кто все эти годы возмущался тем, что Россия платит взносы за ругань и хамские резолюции в свой адрес, хочу сказать: мы были честны, старались вести диалог до конца. Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора. Мы, русские, меняться не собираемся", - подчеркнул он.

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

25 февраля в Кремле заявили о готовности отправить на переговоры с украинской стороной свою делегацию. Российские политики и дипломаты говорят о том, что темой переговоров должна стать демилитаризация и денацификация Украины.