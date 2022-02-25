25 Февраля 2022
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антивоенный митинг, полиция (2022) | Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге за участие в антивоенном митинге задержали 52 человека

В полиции официально прокомментировали состоявшийся в Екатеринбурге несанкционированный антивоенный митинг, который прошел 24 февраля. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, участниками мероприятия стали порядка ста человек

За нарушения действующего законодательства в дежурные части территориальных ОВД было доставлено 52 человека. Несовершеннолетних среди них не было.

"В отношении задержанных представители МВД составили 53 протокола. 37 граждан понесли наказание по ч. 5 ст. 20.2, один по ч.1 ст. 19.3, четыре по ч.8 ст.20.2, еще одиннадцать человек – по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ", - отметил полковник Горелых.

Самое суровое наказание суд вынес в отношении екатеринбурженки по фамилии Сурсякова, 1975 года рождения. Она уже привлекалась к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста, а также была ранее судима за кражу. По решению суда женщина была оштрафована на 250 тыс. руб.

антивоенный митинг, полиция(2022)|Фото: В.Н. Горелых

"За призывы в социальных сетях к незаконной акции гражданин Борисенко, 2001 года рождения, судом арестован на 25 суток. Не работающая гражданка Вострикова, 1985 года рождения, оштрафована на 25 тысяч рублей. Бывший преподаватель одного из ВУЗов столицы Среднего Урала гражданин Клокунов, 1985 года рождения, ранее тоже привлекавшийся к ответственности, и безработный гражданин Зарипов, 1986 года рождения, арестованы на девять суток. Пользуясь возможностью, призываю не повторять чужих ошибок и не принимать участие в провокационных мероприятиях. Взрослым необходимо предупредить детей о недопустимости нахождения на подобных незаконных акциях. Журналистам электронных и печатных СМИ просьба всегда иметь с собой редакционное удостоверение, соответствующий бейдж и специализированный жилет", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: Протест, Екатеринбург, Украина, антивоенный митинг



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