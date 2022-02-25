Оппозиционная платформа Украины призвала Зеленского срочно начать переговоры с Россией

Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" призвала Владимира Зеленского срочно начать переговоры с Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

Отмечается, что партия всегда выступала за мир и дипломатическое урегулирование конфликта, что так и не было сделано из-за отсутствия у киевского режима политической воли. Но сегодня это еще более необходимо для защиты населения и спасения страны. И эта воля у Зеленского наконец должна найтись.

Сегодня в Кремле заявили о готовности отправить на переговоры с украинской стороной свою делегацию. Российские политики и дипломаты говорят о том, что темой переговоров должна стать демилитаризация и денацификация Украины.