25 Февраля 2022
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Оппозиционная платформа Украины призвала Зеленского срочно начать переговоры с Россией

Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" призвала Владимира Зеленского срочно начать переговоры с Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

Отмечается, что партия всегда выступала за мир и дипломатическое урегулирование конфликта, что так и не было сделано из-за отсутствия у киевского режима политической воли. Но сегодня это еще более необходимо для защиты населения и спасения страны. И эта воля у Зеленского наконец должна найтись.

Сегодня в Кремле заявили о готовности отправить на переговоры с украинской стороной свою делегацию. Российские политики и дипломаты говорят о том, что темой переговоров должна стать демилитаризация и денацификация Украины.

Теги: украина, владимир зеленский



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