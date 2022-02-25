Евгений Пригожин готов передать пять жилых домов многодетным семьям из ЛДНР

Предприниматель Евгений Пригожин принял решение передать нескольким многодетным семьям из Донбасса жилые дома в пригороде Петербурга.

Как указывается в сообщении пресс-службы компании «Конкорд», бизнесмен приобрел несколько жилых домов, о чем сообщил секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку в письме.

«Уважаемый Андрей Анатольевич! Не могу остаться безучастным к ситуации, в которой оказались эвакуированные граждане Донецкой и Луганской областей. В связи с этим мною приобретены пять индивидуальных жилых домов в пригороде Санкт-Петербурга, готовых для заселения», — заявил Пригожин.

Предприниматель попросил политика оказать помощь в передаче домов многодетным семьям из Донбасса. В пресс-службе также отметили, что письмо с этой просьбой было направлено Турчаку почтой.