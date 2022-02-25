Руководителем челябинского отделения ЛДПР избран Виталий Пашин

Депутат ЗСО Виталий Пашин возглавил челябинское региональное отделение партии ЛДПР. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференция партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЛДПР.

Также на конференции был избран координационный совет в составе девяти человек.

Напомним, Виталий Пашин руководил региональным отделением ЛДПР с 2013 по 2017 год. В 2016 году он был избран депутатом Госдумы. Однако в этом году он не прошел в новый созыв нижней палаты российского парламента. Он проиграл выборы в Златоустовском одномандатном округе и не прошел по федеральному списку, в регионе ЛДПР набрала только 7,83% и заняла пятое место, уступив партии "Новые люди".

В октябре Виталий Пашин получил мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области