В Челябинской области пройдут проверки пунктов приема металла

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков поручил проверить легальность деятельности пунктов приема металла в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главка, по словам Михаила Скокова, в области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема металла. Своими действиями организаторы незаконных точек металлоприема покрывают преступников, позволяя им уйти от правосудия.

У владельцев пунктов металлоприема будут проверять разрешительные документы (лицензия) и наличие специального оборудования.

Михаил Скоков подчеркнул, что нелегальных точек приема металлолома на территории региона быть не должно.

В Красноармейском районе обнаружили похищенный "Мерседес" в пункте разбора на автозапчасти. Подозреваемый задержан. Автомобиль был угнан около одного из домов в Челябинске. Подозреваемый заказал автопогрузчик и вывез иномарку в Красноармейский район, где продал ее. Водителю погрузчика и покупателю злоумышленник предъявил поддельные документы на автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело.