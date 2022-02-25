25 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
металлолом, пункт приема металлов (2019) | Фото: В.Н. Горелых

В Челябинской области пройдут проверки пунктов приема металла

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков поручил проверить легальность деятельности пунктов приема металла в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главка, по словам Михаила Скокова, в области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема металла. Своими действиями организаторы незаконных точек металлоприема покрывают преступников, позволяя им уйти от правосудия.

У владельцев пунктов металлоприема будут проверять разрешительные документы (лицензия) и наличие специального оборудования.

Михаил Скоков подчеркнул, что нелегальных точек приема металлолома на территории региона быть не должно.

В Красноармейском районе обнаружили похищенный "Мерседес" в пункте разбора на автозапчасти. Подозреваемый задержан. Автомобиль был угнан около одного из домов в Челябинске. Подозреваемый заказал автопогрузчик и вывез иномарку в Красноармейский район, где продал ее. Водителю погрузчика и покупателю злоумышленник предъявил поддельные документы на автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: метал, металлолом, проверки,



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