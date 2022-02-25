В Ялуторовске "УАЗ" столкнулся с рейсовым автобусом: пострадали шесть человек

В Ялуторовске на перекрестке ул. Северная и Комсомольская автомобиль "УАЗ" столкнулся с рейсовым автобусом ГАЗ, в котором ехало 10 пассажиров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

От удара автобус перевернулся на бок. Травмы получили пять пассажиров автобуса, в том числе двое детей, девочки 12-ти и 16-ти лет. Они были госпитализированы. Также травмы получил водитель "УАЗа".

По предварительной информации 73-летний водитель "УАЗа", двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил рейсовый автобус ГАЗ, в котором ехали 10 пассажиров, от удара автобус опрокинулся на бок.

Перекресток улиц, где произошло ДТП, является регулируемым, но светофоры на нем не работали из-за планового отключения электроэнергии. Обстоятельства ДТП выясняются. После аварии автоинспекторы регулировали движением вручную, для обеспечения безопасности и беспрепятственного движения.