ЦБ рекомендует банкам перенести выплату дивидендов и бонусов руководству

Центральный банк России продолжает выпускать рекомендации для банков в условиях кризиса, а также информирует о послаблениях для финансового сектора, на которые регулятор идет в условиях волатильности.

"Обращаем внимание, что в текущей ситуации повышенной волатильности и реализации мер по сохранению финансовой устойчивости кредитным организациям целесообразно рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Это является обязательным в случае, если банк планирует использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость)", - говорится в пресс-релизе ЦБ.