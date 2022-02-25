25 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начали арестовывать участников антивоенного митинга

В Екатеринбурге наказаны два участника антивоенного митинга, рассказал Накануне.RU адвокат Алексей Бушмаков.

"Оба решения вынесла судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Я представлял интересы двух человек. Одну оштрафовали на 30 тыс. руб., второго арестовали на девять суток. И в первом, и во втором случае вменяли организацию прошедшего вечером 24 февраля мероприятия. И таких "организаторов" всего 10-15 человек", - сообщил адвокат.

Напомним, ранее стало известно о задержании 39 участников акции. По некоторым данным, еще один участник арестован Ленинским судом на 25 суток, подтвердить эту информацию пока не удалось.

Теги: Протест, Екатеринбург, Украина



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